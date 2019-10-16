Уголовные дела против Порошенко неправомерны – адвокат

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Уголовные производства против Петра Порошенко, которые открыло Государственное бюро расследований Украины, – неправомерные и сфабрикованы.

Об этом заявил адвокат и советник пятого президента, который ранее не явился на прохождение "детектора лжи", Илья Новиков, который на прошлой неделе присоединился к команде защиты Порошенко.

Сегодня Новиков решил изложить свою позицию СМИ. Говорит: все дела политические, и направлены на отвлечение нынешнего депутата Порошенко от профессиональных обязанностей в парламенте.

"Если у вас есть какие-то факты, если у вас есть основания для обвинения этого лица по одному делу, то вы продвигаете это дело. Если у вас 13 производств, это означает, что ни одно из низ не является настоящим", – заявил Новиков.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа экс-президента в ГБР допросили в рамках производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи телеканала "Прямой". После выхода из Госбюро расследований Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире.

Позже суд дал добро ГБР провести допрос Порошенко на "детекторе лжи".

Напомним, ранее политик уже несколько раз проигнорировал допрос в связи с участием в заседаниях парламента. Но самый скандальный его визит в ГБР случился 25 июля. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

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