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Угроза импичмента Трампа: Белый дом ищет поддержки у посторонних юристов

9 октября, 00:43

Белый дом начал консультации

/ Фото: Pixabay

Белый дом обратился к посторонним юристам за консультацией в правовых вопросах процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, начатой демократами в Конгрессе. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники.

По их данным, одним из таких юристов является бывший председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса Трей Гоуди (республиканец, от штата Северная Каролина – Ред.). До законотворческой деятельности он работал в прокуратуре.

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Сообщалось, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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США Белый дом импичмент консультации Трамп юристы

Источник: ТАСС

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