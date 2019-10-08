"Украине нужно сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе": интервью с Дэвидом Крамером

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Личный адвокат американского президента Руди Джулиани заявил, что у него есть неопровержимые факты и доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы-2016 на стороне соперницы Дональда Трампа, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Это, по словам американских дипломатов, попытка Трампа и его команды отвлечь внимание от скандала с импичментом, который лишь набирает оборотов.

Выступая с лекцией на Warsaw Security Forum, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер даже допустил, что дополнительная американская помощь Украине, которую уже одобрил Госдеп, может быть своего рода компенсацией Киеву за репутационные потери от внутриполитического скандала в США. Речь идет о разрешение на продажу Украине 150 ракет для ПЗРК Javelin и 10 пусковых установок.

Тем временем, судя по заявлению Владимира Зеленского, из игры Киев выбывать не собирается. В интервью японскому агентству Kyodo украинский президент заявил, что Украина готова создать совместную следственную группу с представителями США для расследования "кейса Байдена". В интервью сайту "Сегодня" Дэвид Крамер посоветовал Киеву и новой украинской власти вообще не "включаться" в эту предвыборную игру, иначе мы рискуем потерять двухпартийную поддержку в Конгрессе, что в условиях войны с Россией для нас важнее.

Девид Крамер. Фото: uacrisis.org

- Можем ли мы назвать все, что сейчас происходит в Штатах, политическим кризисом?

- Да, это кризис. Все крутится вокруг вопроса об импичменте. И это приведет к голосованию по импичменту. Да, пока не было голосования, чтобы начать процедуру расследования импичмента. Но это расследование приведет к голосованию за импичмент президенту. В этом нет сомнений. И это продолжит кризис, в котором мы находимся.

- То есть, кризис продолжится вплоть до президентских выборов в следующем году.

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- Возможно, даже и после. Все зависит от сценария. Если Палата представителей проголосует за импичмент, а Сенат не осудит (Трампа – Авт.), или Палата представителей и Сенат проголосуют за импичмент, – в любом случае это будет проблемой избирательной кампании. Если Дональд Трамп будет снова баллотироваться, и Сенат не проголосует, чтобы его сместить, он покажет пальцем на контролируемую демократами Палату представителей и скажет, что это они виноваты в том, что уже происходит. Если Трампа сместят голосованием в Сенате, тогда вице-президент (Майк Пенс – Авт.) станет президентом. В таком случае, я уверен, его (Трампа – Авт.) предвыборная кампания будет строиться на том, что нужно вернуть контроль над Палатой представителей и Сенатом, потому что, посмотрите, что эти ублюдки в Конгрессе сделали с нашим президентом.

- Но, есть риск получить и абсолютно обратную ситуацию. Если Сенат провалит голосование, это может только добавить Трампу рейтинга. В американской истории президентских импичментов такое уже было.

- Это возможно. Если Сенат провалит голосование по признанию Трампа виновным, от этого он выиграет политически. Это риск. Именно поэтому даже люди, которые не любят Трампа, будут убеждать, что это ошибка пытаться провести импичмент Трампу. Но лично я считаю, ошибочно думать, что Сенат может провалить голосование по признанию его виновным. Я не говорю, что Сенат сто процентов примет такое решение. Но есть возможность, что Сенат проголосует и сместит Трампа. Критики импичмента убеждают, что да, ему объявят импичмент, потому что демократы контролируют Палату представителей, но какой в этом смысл, если Сенат все равно не проголосует, потому что его контролируют республиканцы? Но, повторюсь, я считаю ошибочно уже изначально считать, что Сенат точно не проголосует за импичмент.

- На днях Трамп фактически официально сказал то же самое, что и в телефонном разговоре с Зеленским. Он потребовал от Украины провести расследование по "кейсу Байдена". Этим он показывает, что не боится импичмента.

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- Я думаю, это усилит мотивацию демократов объявить ему импичмент. И я не думаю, что это заявление поможет ему с республиканцами в Сенате. На слушаниях на прошлой неделе и. о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр, несколько республиканцев из комитета Палаты представителей по разведке критиковали телефонный звонок президента. К примеру, конгрессмен из Огайо Майк Тернер сказал, что все это не хорошо. Есть и другие республиканцы, которые сказали то же самое. Если президент удвоит свои усилия и продолжит призывать иностранные правительства расследовать дела против своих политических оппонентов, не думаю, что это поможет ему политически.

- Но Трамп, чтобы отвлечь внимание, может обвинить Украину во вмешательстве в выборы в 2016 году.

- Они уже это делают. Они говорят, забудьте российское вмешательство в кампанию Трампа, было украинское вмешательство в кампанию Клинтон. То есть, они уже продвигают этот нарратив, и свою позицию они не изменят.

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- После первой встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке, различные американские ТВ-шоу начали высмеивать украинского президента.

- Все зависит от того, что вы смотрели. Некоторые программы и шоу представляли его жертвой давления Трампа. Другие говорили, что он вообще не понимает, что делает. Третьи – что он часть проблемы, в которой оказались Штаты. Я считаю, что, к сожалению, он жертва действий президента Соединенных Штатов. Не думаю, что президент США должен был давить на новоизбранного президента Украины с огромным мандатом, вмешиваться в наши выборы. Я думаю, это неприемлемо.

- Что Украине делать в этой ситуации?

- Оставаться в стороне. Мне легко об этом говорить, но на самом деле это очень сложно сделать. На Украину давит президент США. Здесь нет выигрышной ситуации. Поэтому нужно найти самую плохую опцию, а это давление президента, и постараться держаться от него в стороне. И постараться сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе.

- В данной ситуации добиваться присоединения Трампа к Нормандскому формату, думаю, бессмысленно.

- Да. И у вас есть еще одна проблема – спецпредставитель Курт Волкер ушел в отставку. Другие официальные лица, которые отвечают за украинское направление, заняты сейчас проблемой импичмента. Также были отчеты, что Трамп давил на Зеленского заключить сделку с Путиным. Поэтому я не уверен, что президента Трампа нужно привлекать к нормандскому процессу. Это не будет хорошей идеей. Вместо этого президент Трамп должен давить на президента Путина, но не на президента Зеленского.

- Окей, если Зеленский будет игнорировать давление, Трамп может снова заморозить финансовую помощь Украине.

- Это будет сложно сделать, потому что на этом будет сфокусировано очень много внимания. Думаю, Конгресс сделает все возможное, чтобы предотвратить это. Напомню, что Украина уже получила почти $400 млн помощи. Но, по всей видимости, сейчас уже есть новый пакет помощи Украине. На днях Госдеп уведомил Конгресс об этом. Поэтому проблема с заморозкой помощи больше не повторится.

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