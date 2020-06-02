"Угрозы нет, но остается вызов": Резников о вероятности полномасштабной войны с Россией

Он подчеркнул, что продвижение российских войск глубже в территорию Украины уже не видит как угрозу

На сегодняшний день нет угрозы полномасштабной войны России против Украины, но остается вызов, с которым Украина живет уже шесть лет.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, первый замглавы делегации Украины в ТКГ по урегулированию на Донбассе Алексей Резников в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что продвижение российских войск глубже в территорию Украины уже не видит как угрозу, потому что 350 тыс. украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны.

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"Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет", – резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его страна не собирается ни с кем воевать, а стремится к тому, чтобы ни у кого не возникло желания с ней конфликтовать. Говоря о нежелании воевать с кем-либо Путин, тем не менее, не прекращает войну против Украины и участие в сирийском конфликте.

Недавно Путин рассказывал, сможет ли договориться с Зеленским. Российский лидер недоволен некоторыми действиями Киева по Донбассу, хотя сам в то же время и вовсе не проявляет шагов к миру.

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