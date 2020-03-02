"Мы не собираемся воевать": Путин отметился очередным циничным заявлением

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна не собирается ни с кем воевать, а стремится к тому, чтобы ни у кого не возникло желания с ней конфликтовать.

Говоря о нежелании воевать с кем-либо Путин, тем не менее, не прекращает войну против Украины и участие в сирийском конфликте.

"Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать", – сказал Путин.

Хозяин Кремля напомнил, что военный бюджет России всего лишь седьмой в мире, но при этом отметил уникальную ситуацию – Россия в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства.

"Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они (другие страны) догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда", – подчеркнул президент РФ и добавил, что речь идет, в первую очередь, о гиперзвуковом и межконтинентальном оружии.

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Как сообщали новости "Сегодня", 75% россиян хотят авторитарного правителя. Три четверти россиян считают, что им нужна "сильная рука".

Недавно Путин рассказывал, сможет ли договориться с Зеленским. Российский лидер недоволен некоторыми действиями Киева по Донбассу, хотя сам в то же время и вовсе не проявляет шагов к миру.

Смотрите также на видео, как Зеленский раскрыл подробности недавнего разговора с Путиным:

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