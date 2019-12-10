Ухмылки Путина и эмоции Зеленского: "нормандский саммит" в фото

После рабочего ужина лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, ФРГ, Россия) состоялась пресс-конференция. На ней главы государств рассказали об итогах саммита в "нормандском формате".
Основное заседание саммита началось вечером в понедельник в зале Мюрата Елисейского дворца и продлилось более двух часов. После этого состоялась двусторонняя беседа глав России и Украины, ставшая их первым личным контактом, а затем — рабочий ужин "четверки". Он продолжался около часа и десяти минут. Таким образом, считая более чем двухчасовое первое заседание, нормандский саммит, без учета двусторонних встреч, занял 3,5 часа.
Еще до начала переговоров в нормандском формате в резиденции президента Франции состоялся ряд двусторонних встреч. В частности, Путин побеседовал поочередно с Меркель и Макроном.
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