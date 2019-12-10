Воплотить "формулу Штайнмайера": первые итоги переговоров в "нормандском формате"

Лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года

Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах саммита в "нормандском формате".

Основное заседание саммита началось вечером в понедельник в зале Мюрата Елисейского дворца и продлилось более двух часов. После этого состоялась двусторонняя беседа глав России и Украины, ставшая их первым личным контактом, а затем — рабочий ужин "четверки". Он продолжался около часа и десяти минут. Таким образом, считая более чем двухчасовое первое заседание, нормандский саммит, без учета двусторонних встреч, занял 3,5 часа.

Еще до начала переговоров в нормандском формате в резиденции президента Франции состоялся ряд двусторонних встреч.

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Если кратко. вот о чем Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились:

обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);

освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 год;

провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;

воплотить "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

Перевод итого коммюнике также опубликовал сайт президента Украины.

Не договорились:

о контроле государственной границе на Донбассе;

о выводе войск из Донбасса

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России собрались за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года.

Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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