Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек

/ Фото: president.gov.ua

На переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона будет пытаться договориться об освобождении еще около 300 человек.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сказала в комментарии журналистам в аэропорту Борисполь после встречи освобожденных пленных.

В частности, по ее словам, украинская сторона имеет подтверждение о нахождении на оккупированной части Донбасса 100 человек. Однако, по ее словам, украинской стороне известно, что в местах лишения свободы находится около 200 человек, у которых отсутствуют документы.

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"В дальнейшем еще огромная задача, потому что у нас на сегодняшний день есть действительное подтверждение по около 100 лицам, которые имеют документы, их родственники приносят их документы и показывают, что вот смотрите: следственный изолятор принимает передачи и выдает соответствующие справки", – сказала Лутковская.

"Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов. У них просто нет тех родственников, которые могут спросить на неподконтрольной территории, условно говоря, де-факто "должностное лицо" о состоянии этого человека и, соответственно, не могут получить документы. Поэтому я так примерно предполагаю, что еще в отношении 300 человек мы будем вести переговоры", – заявила Лутковская.

Как сообщалось, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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