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  1. Новости политики

Украина хочет договорится об обмене пленными в Крыму и России – Зеленский

17 апреля, 22:33

Елена Кузьмич

«Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории РФ», - заявил президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет обменять тех людей, которые находятся или в аннексированном Крыму, или на территории РФ.

Об этом 17 апреля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"После Нормандской встречи мы сделали огромный шаг. 76 людей. Много чего сделали. Далее пошла сложная ситуация. Мы боролись за то, чтобы продолжить обмены и договорились об этих двух треках обменов. Из-за коронавируса было предложение подождать и позже вернуться к обмену", – заметил глава государства.

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"Моя уверенность в том, что мы не можем сейчас "фриз" (заморозить – Ред.), такой глубокий сделать "фриз" этих отношений, которые у нас начались в сфере обмена. Мы должны работать каждый день", – заметил он.

Владимир Зеленский сообщил, что после освобождения 20 украинцев, которых незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, ведутся переговоры о возвращении граждан, находящихся в неволе в оккупированном Крыму и в РФ.

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Президент Владимир Зеленский в студии "Свобода слова Савика Шустера": что нас ждет завтра (онлайн-трансляция)

"Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории РФ. Это немного сложнее, так как параллельно – коронавирус ... Во всем мире. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается", – отметил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе предложила, а другие участники поддержали, чтобы переговоры проходили в видеоформате, чтобы можно было продолжать переговоры при необходимости, а не по графику.

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"Сейчас в начале каждой недели у нас проходит "видео-Минск". Мы хотим шагать вперед. Потому что только это сейчас глобально приближает нас к решению этого вопроса (окончание войны. – Ред.)", – подчеркнул президент.

Видео: Reuters

Ранее сообщалось, что Франция и Германия приветствуют обмен пленными и ожидают реализации решений "нормандского" саммита.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Россия Крым Украина Владимир Зеленский обмен пленными

Источник: Сегодня

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