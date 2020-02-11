Украина хочет получить от Ирана записи разговоров диспетчеров за день, когда сбили самолет МАУ

Также речь идет о других аудиозаписях переговоров между диспетчерами и экипажем самолетов за 8 января 2020 года

Фото: Iran Press/Handout via REUTERS / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украина просит у Ирана предоставить аудиозаписи и стенограммы переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в Тегеране. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает "Радио.Свобода".

Сообщается, что Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора принимают меры по получению аудиозаписей у Ирана.

"В настоящее время органом досудебного расследования и Офисом генерального прокурора Украины, в соответствии с требованиями действующего законодательства, принимаются меры по получению аудиозаписей переговоров (а также стенограммы указанных разговоров) между диспетчерами аэропортов Имама Хомейни и Мехрабад с экипажем самолета Боинг-737 рейса PS 0752 и других аудиозаписей переговоров между диспетчерами и экипажами самолетов по 8 января 2020", - сообщили в Офисе генпрокурора.

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Как сообщалось, ранее в начале февраля украинские СМИ обнародовали запись переговоров иранских диспетчеров, которая свидетельствует о том, что Тегеран изначально знал о поражении украинского самолета ракетами. Впоследствии из-за утечки переговоров Иран отказался делиться с Украиной доказательствами.

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Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Изначально Иран всячески отрицал причастность своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой. Позже стало известно, что самолет был сбит двумя ракетами "земля – воздух" из ЗРК "Toр-M1".

Тегеран никак не определится, готов ли он отдать "черные ящики" Киеву – в последнее время были сообщения, что их передают, но они все еще в Иране. А тем временем в МИД Ирана заявили, что человека, сбившего самолет МАУ, отправили в тюрьму.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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