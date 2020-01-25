МИД Ирана: Человек, по ошибке сбивший самолет МАУ, отправлен в тюрьму

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В Иране отправили в тюрьму человека, действия которого привели к тому, что военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет 8 января. Тогда погибли 176 человек, в том числе девять украинцев.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает ISNA.

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", — заверил он.

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Также министр сравнил этот инцидент с катастрофой иранского пассажирского самолета, который американцы по ошибке сбили в 1988 году.

"Вашингтон до сих пор официально не извинился за этот случай. И даже офицер, причастный к этой атаке, получил медаль", – сказал Зариф.

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Напомним, Тегеран только на третьи сутки признал, что сбил украинский авиалайнер ракетой "земля-воздух".

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев так долго тянул с заявлениями по катастрофе этого самолета – Украине нужны были четкие доказательства, что именно Иран сбил авиалайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран – Киев, поэтому нельзя было спешить с заявлениями о его вине.

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