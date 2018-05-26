Украина и Болгария построят международную трассу

Сегодня, 21:04

Дорога, о совместном строительстве которой договорились стороны, соединит Одесскую область и болгарскую Варну


Украина и Болгария построят международную трассу и будут сотрудничать в сфере образования. Об этом заявил президент Петр Порошенко после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Украине будут готовить учителей для школ, расположенных в местах компактного проживания болгар. Аналогичную подготовку начнут и в Болгарии.

А дорога, о совместном строительстве которой договорились стороны, соединит Одесскую область и болгарскую Варну.

Кроме того, Украина и Болгария проведут совместное межправительственное заседание комиссии по экономическому сотрудничеству. 

"Во второй половине текущего года, мы договорились, будет проведено совместное правительственное заседание комиссии по экономическому сотрудничеству. Представьте себе, в последний раз оно собиралось 8 лет назад", – сказал Порошенко.

При этом он указал, что с начала текущего года уровень торговли между Украиной и Болгарией вырос на 37%.

"На 37% вырос товарооборот в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года. Это прямое доказательство эффективного существования, углубления, продвижения зоны свободной торговли, эффективное сотрудничество между Украиной и Европейским Союзом", – отметил президент Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сегодня вечером посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве. Об этом Порошенко сообщил журналистам после переговоров с премьером Болгарии.

Накануне сообщалось, что Болгария отказалась докупать у России истребители МиГ-29.
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"Сегодня"

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