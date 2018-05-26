Порошенко и премьер Болгарии вместе посетят финал ЛЧ в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сегодня вечером посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве. Об этом сказал П.Порошенко журналистам в субботу в Киеве после переговоров с премьером Болгарии.

"У нас будет большая приятная возможность посетить знаковое событие, которое сегодня привлекает внимание всего мира к украинской столице, – мы сегодня будем вместе на финале Лиги чемпионов. Мы не говорим, за кого мы болеем. Но желаем победы и "Реалу", и "Ливерпулю", – заявил он.

Ранее Порошенко уже поприветствовал команды финалистов Лиги Чемпионов УЕФА и их болельщиков в Киеве.

Напомним, сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 по киевскому времени, на большей части Еворпы в это будет 20:45. Основное время матча должно завершится ориентировочно в 23:35, т.е. если не будет дополнительного времени и серии пенальти, то уже 26 мая мы узнаем победителя Лиги чемпионов.