Украина и НАТО обсудят газовый шантаж России – Геращенко

В рамках межпарламентского совета Украина-НАТО обсудят военные угрозы и газовый шантаж со стороны России. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Наша дискуссия проходит в дни четвертой годовщины аннексии Крыма, в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж", - написала она.

Напомним, 5-6 марта в Одессе проходит заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Ранее в НАТО ответили на слова президента РФ Владимира Путина о новых ракетах и ядерном ударе.

Угрозы Путина союзникам НАТО "неприемлемы" и не помогают усилиям, направленным на ослабление напряжения, говорится в заявлении пресс-секретаря Северо-атлантического альянса Оаны Лунгеску.

"Российские заявления, которые угрожают нападением на союзников, неприемлемы и контрпродуктивны", – говорится в заявлении Лунгеску.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.