Украина и НАТО обсудят газовый шантаж России – Геращенко

Сегодня, 11:25

5-6 марта в Одессе проходит заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО

Заседание совета. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Заседание совета. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В рамках межпарламентского совета Украина-НАТО обсудят военные угрозы и газовый шантаж со стороны России. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Наша дискуссия проходит в дни четвертой годовщины аннексии Крыма, в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж", -  написала она.

Напомним, 5-6 марта в Одессе проходит заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Ранее в НАТО ответили на слова президента РФ Владимира Путина о новых ракетах и ядерном ударе.

Угрозы Путина союзникам НАТО "неприемлемы" и не помогают усилиям, направленным на ослабление напряжения, говорится в заявлении пресс-секретаря Северо-атлантического альянса Оаны Лунгеску.

"Российские заявления, которые угрожают нападением на союзников, неприемлемы и контрпродуктивны", – говорится в заявлении Лунгеску.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.
газ, Россия, НАТО, геращенко

Вы сейчас просматриваете новость "Украина и НАТО обсудят газовый шантаж России – Геращенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: "Сегодня"; "Газпром". Коллаж: "Сегодня"

Эксперты объяснили, как газовая война с Россией повлияет на курс доллара

Сегодня, 10:44

Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится

Политика

Петр Порошенко. Фото: gettyimage

"Заякорить" в Конституции: Порошенко рассказал о планах по НАТО и ЕС

Сегодня, 10:26

По словам президента, идеи европейской и евроатлантической интеграции имеют широкую поддержку в украинском обществе
Загрузка...

Украина

Коалиция партий во главе с Сильвио Берлускони лидирует на выборах в Италии. Фото: AFP

Парламентские выборы в Италии: как на отношениях с Украиной скажется победа симпатиков Кремля

Сегодня, 08:51

Стоит ожидать, что Италия будет преследовать коммерческие интересы с Россией настолько, насколько это позволит санкционный режим

Украина

Фото: AFP

Расторжение контрактов "Газпрома" с "Нафтогазом" не будет иметь непосредственных последствий для газоснабжения – Еврокомиссия

Вчера, 19:14

Украина

Фото: facebook.com/NaftogazUA

Слезы радости мешают говорить: "Нафтогаз" "потроллил" российский "Газпром"

Вчера, 16:57

Газовый монополист России разрушает свой имидж надежного контрагента в Западной Европе, отметили в "Нафтогазе"

Украина

Транзиту газа в Европу ничего не угрожает. Фото: AFP

"Газовая война" Украины и России: в "Нафтогазе" заверили – для Европы риски исчезли

Вчера, 09:01

Искусственный кризис, который пыталась осуществить Россия, Киев предотвратил
Загрузка...