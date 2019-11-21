Украина и Аргентина расширили безвизовые возможности: подробности

Подписание соглашения. / Фото: МИД Украины

Украина и Аргентина подписали протокол о внесении изменений в соглашение об отмене виз. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Как сообщается, глава МИД Украины Вадим Пристайко принял посла Аргентины в Украине Элену Микусински.

Во время встречи они подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Аргентинской Республики об отмене виз, которым предусматривается взаимное увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины и Аргентины вдвое (с 90 дней в течение года до 90 дней в течение 180 дней).

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Также во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов повестки дня украинско-аргентинских отношений, отметив важность активизации политического диалога на высоком и высшем уровнях, а также эффективное взаимодействие на полях международных организаций.

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Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют безвизовый режим с 121, 118 и 77 странами соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

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