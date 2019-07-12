Украина и Северная Македония договорились о безвизе на постоянной основе

Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно

Стороны подписали соглашение. Фото: plusinfo.mk.

Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе. Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Северной Македонии Наталья Задорожнюк.

"Сегодня вместе с Министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени Правительства Украины подписала чрезвычайно важную межправительственное соглашение о безвизовых на постоянной основе. Больше нет необходимости пролонгировать существующее Соглашение ежегодно", – написала она.

В МИД Северной Македонии сообщили, что соглашение регулирует правила и порядок установления и применения безвизового режима между Северной Македонией и Украиной (без каких-либо документов в качестве требования для въезда) и позволяет гражданам обеих стран обладать биометрическими паспортами, въездом, транзитом и краткосрочным проживанием. От 90 до 180 дней без визы.

Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

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