Украина и Швейцария подписали ряд соглашений: подробности

По результатам встречи украинского лидера Владимира Зеленского и президента Швейцарии Симонетты Соммаруги состоялось подписание ряда двухсторонних соглашений между странами.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Так, президенты подписали Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарией по выполнению швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023 годы в Украине. Речь идет о взаимодействии по вопросам имплементации проектов технической и гуманитарной помощи Украине на три года. Также документ определяет основные направления дальнейшего развития отношений двух стран, взаимодействия по широкому кругу вопросов повестки дня международных форумов. Теперь страны будут ежегодно проводить консультации по оценке прогресса в выполнении договоренностей.

Также подписали Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Швейцарией по подготовке и содержанию Конференции по реформам в Украине 2022 года. Документом определяются основные направления и даты подготовки к проведению V Конференции по реформам в Украине в Швейцарской Конфедерации.

В присутствии лидеров государств был подписан Имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Швейцарией о реадмиссии от 7 июня 2017 года. Под ним поставили подписи глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд. Стороны ожидают, что реализация этого международного договора положительно повлияет на развитие добрососедских отношений двух стран, определит на основе взаимности быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, не выполняющих правила въезда, выезда и пребывания на их территории.

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На Банковой отмечают, что с началом применения Соглашения о реадмиссии также начнется имплементация положений Соглашения (от 7 июня 2017 года) между правительствами двух стран об упрощении оформления виз: для украинцев будет упрощен порядок получения виз, в том числе и многоразовых, будут расширены категории граждан нашего государства, пользующихся визовыми упрощениями; также предполагается отмену визовых сборов за оформление виз для определенных категорий граждан.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и швейцарский посол подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом генпрокурора, НАБУ и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству о внедрении проекта "Возвращение активов и добропорядочность государственного сектора в Украине". Документ закладывает основу реализации проекта технической помощи по линии Программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы, общей целью которого является предотвращение коррупции и содействие систематическому и эффективному возврату похищенных активов, которые могут быть инвестированы в целях развития путем повышения качества и эффективности правоохранительной системы Украины. Теперь ОГП и НАБУ смогут более эффективно бороться с правонарушениями в финансовой сфере и бороться с коррупцией.

Как сообщали новости "Сегодня", на совместной пресс-конференции Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидаем дату новой встречи "Нормандской четверки". Глава государства рассказал, как идут переговоры по Донбассу.

Видео: president.gov.ua

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