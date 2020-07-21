Президент Швейцарии прибыла в Мариинский дворец: как ее встречал Зеленский (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с коллегой из Швейцарии Симонеттой Соммаругой, которая прилетела в Киев вчера вечером.

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Швейцарского президента встретили традиционно – с красной дорожкой, оркестром и почетным караулом. Зеленский встретил Соммаругу, после чего она поздоровалась с военными, а потом и с членами правительства Украины.

Перед тем, как зайти в Мариинский дворец, президенты не спеша передвигались по внутреннему двору и активно что-то обсуждали.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский впервые с начала карантина принимает президента другой страны. Соммаруга первым делом проведет переговоры с Зеленским один на один, а потом в составе делегаций. Стороны планируют обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинского-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене.

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Важным моментом этого визита станет совместная поездка Соммаруги и Зеленского на Донбасс, чтобы ознакомить ее с ситуаций на фронте, политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

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Напомним, еще в марте нынешнего года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был с официальным визитом в швейцарской столице. По его словам, Швейцария поможет Украины деньгами, которые пойдут на реформу децентрализации и очистку воды на востоке Украины. Он также отмечал, что Швейцария – входит в пятерку стран, которые больше всех инвестируют в Украину, и это единственное государство, которое шестой год подряд помогает по обе стороны от линии разграничения на Донбассе.

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