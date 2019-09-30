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Украина игнорирует работу в ПАСЕ, а Франция прощается Шираком: топ-темы дня

30 сентября, 11:40

Киев протестует против участия делегации РФ в работе ПАСЕ

Народные депутаты работают в комитетах. Состоится заседание комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

В Киеве начнется Первый муниципальный форум по вопросам обращения с бытовыми отходами KYIV WASTE FORUM 2019

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Открывается последняя в этом году сессия ПАСЕ: депутаты подведут итоги работы Бюро и Постоянной комиссии после летней сессии и обсудят широкий круг вопросов — от защиты осведомителей в странах Европы до прав "климатических беженцев". Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.

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Франция проводит в последний путь Жака Ширака, который умер 26 сентября на 87-м году жизни.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали о визите Зеленского в США, заявлении Данилюка об отставке и рекордном обвале доллара . Больше об итогах недели смотрите в сюжете:

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Верховная Рада ширак бытовые отходы ПАСЕ

Источник: Сегодня

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