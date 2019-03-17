Украина контролирует президента: что обещают сделать кандидаты в случае победы на выборах

У каждого кандидата – солидная база обещаний, в том числе невыполненных

Украина контролирует президента: что обещают сделать кандидаты в случае победы на выборах 2019-03-17T22:29:00+02:00 Политика У каждого кандидата - солидная база обещаний, в том числе невыполненных

700 международных наблюдателей, спецучастки для голосования в зоне Операции объединенных сил и задержание хакеров, которые готовили кибератаки на 31 марта. Эта неделя была горячей, но так и не дала трети избирателей ответа на вопрос: кому верить и за кого голосовать? По данным социологической группы "Рейтинг", электорат колеблется преимущественно на Западе Украины.

У каждого кандидата – солидная база обещаний, в том числе невыполненных. Но о них предпочитают не вспоминать. Так что обещают сделать в случае победы? Или эти обязательства тоже превратятся в мыльный пузырь?

Кандидатский минимум оценил политик, который не захотел идти в президенты. Признался: он когда-то много обещал – то же, что и нынешние претенденты на главный государственный пост.

Верующие хорошо знают, что такое обет. И почему его нельзя нарушать. В мирской жизни обещать – не значит жениться. А в политике обещание – это хороший рейтинг, и шанс попасть в высшее государственное кресло.

"Я для себя тоже сделал вывод: никогда не говори то, что дает тебе краткосрочный рейтинг, завтра тебе вспомнят и ты потеряешь все! Ты не в состоянии это сделать", – отметил Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014 – 2016).

Когда-то оппозиционер Яценюк, убеждал, как и нынешние кандидаты, что уменьшить цену на газ нельзя. За счет собственной добычи. А теперь признался – ошибался.

"Я вам скажу: я тоже меняюсь, я также делаю ошибки. Когда мы поднимали тарифы, благодаря газу собственной добычи, мне удалось ввести социальную норму. Она была в 2 раза меньше -3600 грн – от рыночной цены. Но сейчас должны честно сказать: есть мировая конъюнктура", – отметил он.

"Реально ли прийти на рынок и сказать: вы знаете, сегодня на рынке мы все бесплатно раздаем продукты питания? Наверное, один день реально, если окружить рынок и никого не выпускать. Реально ли заставить автозаправочную станцию ​​продать бензин бесплатно? Так же, наверное, реально. На один раз стать с коктейлем Молотова и сказать: заправьте машину мне бесплатно. Только на эту АЗС никто уже бензин не привезет. Если мировая цена на нефть и на газ идет вниз, она должна идти вниз и в Украине" – отметил политик.

Кто больше заплатит родителям за рождение ребенка? Более существенно повысит пенсии и количество рабочих мест? Кандидаты так увлеклись, что забыли о конституционных обязанностях президента. А там – ни слова о тарифах на квартплату, или трудоустройстве.

"Кандидаты могут пообещать только трудоустройство в Администрации президента, если они увеличат. Это не их функция! Рассказывают о местах и ​​не знают реальной ситуации. Во многих отраслях некому работать. Мы выбираем ни волшебника, ни министра аграрной политики, ни министра социальной политики, ни министра здравоохранения. Мы выбираем президента. Это высшее должностное лицо, которое не занимается тарифами, у него нет таких полномочий, которое не устанавливает зарплату, не имеет никаких экономических функций. Президент Украины – это глава государства. Президент Украины – это Верховный главнокомандующий Украины, это основа безопасности государства. Президент Украины – это тот человек, который отвечает за международную политику. Президент Украины – это национальный арбитр", – заявил Яценюк.

По его словам, глава государства должен прийти с четким планом возвращении Донецка, Луганска, АР Крым.

"Путин сегодня думает об одном, как сделать так, чтобы дестабилизировать ситуацию, легитимность новоизбранного президента, как вернуть Украину в свое лоно. Это первое, с чем столкнется новый глава государства", – подчеркнул политик..

Зато экономические и социальные вопросы – прерогатива правительства. А скажем состояние национальной валюты – зона ответственности Нацбанка. Президент может реагировать на кризисные явления в этих сферах. Но залог успеха – адекватные люди на должностях.

"В 2014 году Национальный банк допустил массу ошибок. Я вам это говорю, как руководитель Национального банка в 2004 году. Тогда также была революция, оранжевая. Как руководитель Национального банка, я сделал реально с 8 гривен за доллар курс вернулся на 5. Каждый депозит был возвращен, каждый, я подчеркиваю. И валюта была стабилизирована. И тогдашнему руководителю Национального банка в 2014 году я советовал: госпожа руководитель, ничего не придумывайте, возьмите, пожалуйста, постановление 2004 года о введении жестких валютных ограничений, поменяйте фамилию Яценюк на фамилию Гонтарева, подпишите постановление и стабилизируйте курс", – заявил Яценюк.

По данным экспертов, в лучшем случае каждый пятнадцатый избиратель прочитает программы кандидатов. В фонде "Демократические инициативы" говорят: украинцы, конечно, не за программы голосуют, а за личность. И в результате – замкнутый круг с сухими цифрами соцопросов.

"В 2014 году перед парламентскими выборами политической партии, которую я возглавляю, давали 3-5%. Мы выиграли парламентские выборы. Партия номер один, 22%", – говорит Яценюк.

31 марта – первый тур. 10 апреля – результаты. 21 – второй тур. К первому мая должны объявить победителя, а 3 июня -инаугурация.

"Я точно знаю, кто будет президентом Украины – это гражданин или гражданка старше 35 лет – так написано в КУ. Украина демократическая страна, у нас 15 дней до выборов и мы не знаем, кто будет во 2 туре. Шансы у трех основных претендентов равны до 2 тура. В первом избранного не будет. Кто выиграет во 2-м, посмотрим, кто победит в первом туре. Большинство из них не имеют малейшего понятия, что такое ответственность перед страной, перед народом и какой груз на плечи нового президента ляжет после избрания", – отметил Яценюк.

Между тем сам политик так и не стал одним из 39 претендентов на главное кресло страны.

"Выборы президента не имеют ни 2-го, ни 3-го, ни 10 места. Выборы имеют только первое место. В силу сложной политической борьбы и дезинформации, и лжи лично обо мне, нет достаточной высоты, чтобы выиграть эти выборы. Я техническим кандидатом не буду. Я не буду размывать электорат тех людей, которые голосуют за ЕС, НАТО за продолжение реформ, за сильную и успешную страну. Я решил баллотироваться на парламентских выборах, которые будут через несколько месяцев", – резюмировал он.

А тем временем, до выборов президента Украины осталось две недели. "Сегодня" продолжают вести подробную хронологию предвыборной гонки. Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация – все это в материале: Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки.

А ранее стало известно, как кандидаты манипулируют избирателями. Выдают проекты по благоустройству или мелкие ремонты, выполненные за государственные средства, за свою благотворительность.

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