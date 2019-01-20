Украина контролирует президента: кто из кандидатов ведет кампанию как заблагорассудится, а не по закону

Количество желающих стать президентом Украины ежедневно увеличивается

Украина контролирует президента: кто из кандидатов ведет кампанию как заблагорассудится, а не по закону 2019-01-20T21:03:00+02:00 Политика Количество желающих стать президентом Украины ежедневно увеличивается

До самого события еще два с лишним месяца, но ее участники уже стали непременными героями новостей. На стартовые дорожки президентской гонки выстраиваются претенденты. Сейчас их десять, а обещают в четыре раза больше. И все эти достойные неустанно обращаются к избирателям: что-то провозглашают, демонстрируют и обещают.

​​Первый зарегистрированный кандидат сразу стал фигурантом первого же скандала. Бывший министр экологии Игорь Шевченко украсил улицы рекламными бигбордами, на которых он "два в одном": и кандидат в президенты, и жених, который ищет жену. ЦИК заинтересовали не брачные фантазии кандидата, а финансирование его предвыборной агитации. Образцы своих агиток Шевченко направил в ЦИК 9 января, указав, что они оплачены из избирательного фонда. Но здесь от банка поступила информация, что счет для средств на кампанию – господин экс-министр открыл только 15 января. Теперь, каким образом заплачено за всю эту красоту, кандидат будет объяснять избирателям и полиции.

В общем, от старта предвыборной кампании, Министерство внутренних дел уже открыло одно уголовное производство и составило 30 админпротоколов. Самое распространенное нарушение – размещение баннеров и раздача агитматериалов без выходных данных: сведений об издателе, тиража, лиц, ответственных за выпуск. А еще, по закону, агитировать за себя кандидат может только на следующий день после его регистрации ЦИК. И проводить ее только на средства из избирательного фонда. ​Поэтому в западню попали те, кто задолго до старта обвешал Украину своей рекламой, чтобы напомнить избирателям о своем существовании. В частности, Сергей Каплин и Андрей Садовый. Теперь команды кандидатов в спешке заменяют старые баннеры на новые – законные.

Еще один скандал связан с Юрием Бойко. Этот политик громко назвал себя единственным кандидатом от оппозиции. Но вот странность – по документам, которые получили от него в Центризбиркоме, Юрия Бойко выдвигает – сам Юрий Бойко. После исключения из "Оппоблока", он надеялся баллотироваться от оппозиционной платформы "За жизнь". Но эта политсила до сих пор не смогла провести съезд.

Так что, о какой объединенной оппозиции идет речь, не понятно даже политическим экспертам. Тем более – без "Оппозиционного блока", на лидеров которого Бойко, как известно, пожаловался в полицию.

"Когда Юрий Бойко пришел в "Оппозиционный блок", когда он его возглавил, его рейтинг составлял 0,19% – именно такой рейтинг он получил на президентских выборах 2014 года и очевидно, что за счет "Оппозиционного блока" он набрал влияние. Сейчас он отошел от "Оппозиционного блока" и естественно, что его рейтинг будет падать. Больше всего сегодня ударило по Бойко то, что он написал заявление в полицию на своих коллег", – говорит политолог Кость Бондаренко.

Съезд "Оппозиционного блока", который состоялся сегодня, по мнению политолога Руслана Бортника, окончательно лишает кандидата Бойко шанса стать главным оппозиционером на президентских выборах.

"С тактической точки зрения, лучшие стартовые позиции были у Бойко. Со стратегической, учитывая ресурсы, возможности и длительное партийное строительство "Оппозиционного блока", они лучшие в Вилкула", – говорит он.

В общем документы в Центральную избирательную комиссию уже принесли 18 претендентов на пост президента. Десять из них зарегистрировали. Поэтому виртуальный бюллетень заметно вырос и теперь его размер составляет 38 на 20 сантиметров. Если же к выборам зарегистрируют 42-х претендентов, документ достигнет метра.

Между тем, сайт "Сегодня" пристально следит за всем, что происходит вокруг выборов, и теперь ежедневно будет рассказывать последние предвыборные новости. Начнем с того, где теперь смогут отдать свой голос украинцы, живущие в России – после того, как были ликвидированы участки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Вы сейчас просматриваете новость " Украина контролирует президента: кто из кандидатов ведет кампанию как заблагорассудится, а не по закону". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...