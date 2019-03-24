Украина контролирует президента: Порошенко рассказал о членстве Украины в ЕС и НАТО

Вопросов к лидерам соцопросов – много

Украина контролирует президента: Порошенко рассказал о членстве Украины в ЕС и НАТО 2019-03-24T21:45:00+02:00 Политика Вопросов к лидерам соцопросов - много

На финишной прямой. Окружные избиркомы – уже под круглосуточной охраной. Шесть тысяч полицейских готовятся к работе 31 марта на участках, в судах и ЦИК. Завтра на участки начнут развозить бюллетени. Послы "Большой семерки" направили в МВД письмо с предостережением относительно срыва выборов. В СМИ множатся мрачные прогнозы о вмешательстве России и возможные беспорядки после объявления результатов.

Значит ли это, что в последнюю предвыборную неделю скандалов станет больше, а нервы у кандидатов начнут сдавать? Вопросов к лидерам соцопросов – много.

В минувшее воскресенье кандитат Юлия Тимошенко отвечала на острые вопросы Арсения Яценюка. Сегодня – очередь действующего президента Петра Порошенко.

Завершение войны на востоке, рост экономики и уровня жизни людей, реальность вступления Украины в НАТО и Евросоюз – вопросы, которые больше всего волнуют украинцев с приближением дня выборов. Спикером общественного интереса, который публично ставит эти вопросы претендентам на высшую должность, стал дважды премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Он возглавил украинское правительство в 2014-м, после Революции Достоинства. Тогда, в условиях дефолта, экономического кризиса и военной агрессии, правительству Яценюка удалось найти деньги на возрождение армии, без задержек выплачивать зарплаты и пенсии, и договориться о долгах с кредиторами.

В эту пятницу в прямом эфире главного политического шоу страны "Главная тема. Выбор" на вопрос Арсения Яценюка отвечал действующий Президент – Петр Порошенко.

"В 2014-м году я подписал политическую часть соглашения об ассоциации с ЕС. Петр Порошенко подписал экономическую. Вместе мы добились введения безизового режима. Вместе в парламенте мы проголосовали за изменения в украинскую Конституции, которыми закрепили необратимость курса Украины в Европейский Союз и НАТО. В следующие 5 лет мы должны честно и откровенно сказать украинцам, как мы станем членами Европейского Союза и НАТО? Это не просто проголосованы законы. А это очень конкретные шаги и решения", – заявил Яценюк.

Политик поинтересовался – уверен ли президент Порошенко, что Альянс, а точнее НАТО единодушно примет Украину, что Европейский союз, несмотря на проблемы, которые есть сегодня у него, так же единодушно примет решение о вступлении Украины в Европейский Союз? И что Украина выполнит свою повестку дня реформ для не просто приближения к ЕС и НАТО, а для членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

"Сегодня, когда речь идет о членстве в НАТО, во-первых, я, Петр Порошенко, на Северо-Атлантическом Совете, на комиссии Украина-НАТО, своими ушами слышал выступления 24-х лидеров государств и правительств стран-членов НАТО и все они в один голос сказали, что не просто Украине нужно предоставить, или подтвердить, потому что Украина имеет в соответствии с Бухарестским саммитом перспективы членства, но и в значительной степени ускорить это", – заявил Порошенко.

По словам президента, сегодня львиная доля этих вещей зависит от Украины. Украина должна соответствовать критериям членства. Делается это в рамках программы, сейчас сотрудничества, а в будущем документа, который называется План действий относительно членства.

"И уже в декабре 19-го года на саммите НАТО в Лондоне Украина, и я поставлю вопрос о том, чтобы Украине немедленно был предоставлен план действий по членству в НАТО. Я хочу, кстати, простым языком рассказать, что НАТО это не то, чем пугали во времена Советского союза украинцев во время пребывания в составе Советского союза. НАТО, это первое – безопасность границ. Потому что никогда за всю историю существования НАТО не было нападения внешнего на страну-члена НАТО. НАТО это отсутствие внутренних конфликтов внутри НАТО, НАТО это возвращение наших ребят домой, НАТО – это, когда один за всех и все за одного. НАТО, это возможность сократить с текущих шести процентов бюджет обороны и безопасности. Так как часть мы можем обеспечивать защиту за счет наших стран-партнеров. НАТО, это безопасность на улицах. Потому что это не только оборона, а и реформирование сектора безопасности. И можно будет абсолютно спокойно там выпускать детей, обеспечивать эффективную систему защиты интересов граждан. Европейский Союз. Европейский Союз, потому что программа действий относительно членства, программа критериев вступления в Европейский Союз – она почти совершенно тождественна. Кроме реформирования сектора обороны и безопасности. И Европейский Союз это что – это верховенство права, ЕС – это демократия, ЕС – это защита конституционных прав и свобод граждан", – отметил Порошенко.

Также президент отметил, что ЕС это уровень жизни. Уровень жизни людей.

"Если вы сравните как живут люди в российской сфере влияния и как живут люди в странах-членах ЕС, то на сегодняшний день это отличается в разы и это является главной мотивацией, которая в том числе и будет идти в Украину", – резюмировал Порошенко.

Напомним, Порошенко в Черновцах рассказал, что станет поражением Путина в Украине .

А ранее Порошенко объяснил, почему украинцам не стоит бояться НАТО . Он напомнил, что никогда за всю историю существования НАТО не было внешнего нападения на страну-члена Альянса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина контролирует президента: Порошенко рассказал о членстве Украины в ЕС и НАТО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.