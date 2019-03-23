Порошенко объяснил, почему украинцам не стоит бояться НАТО
Никогда за всю историю существования НАТО не было внешнего нападения на страну-члена Альянса
Украинцам не стоить боятся НАТО. Об этом президент Петр Порошенко в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" в эфире канала "Украина".
"НАТО – это безопасность границ, потому что никогда за всю историю существования НАТО не было внешнего нападения на страну-члена Альянса. НАТО – это отсутствие внутренних конфликтов внутри союза. Это возвращение наших ребят домой, НАТО работает по принципу "один за всех и все за одного". Это возможность сократить с текущих 6% бюджет обороны и безопасности ... НАТО – это безопасность на улицах. Потому членство в Альянсе – это и реформирование сектора безопасности", – сказал Порошенко.
Как сообщалось, Петр Порошенко не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.
Президент Украины также рассказал, когда отменят военный сбор.
Кроме того, Петр Порошенко заявил, что Киев сможет получить план действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО раньше 2023 года, в котором, как в дорожной карте, будет прописан конкретный перечень шагов, необходимых для вхождения страны в Североатлантический альянс.
Также Петр Порошенко заявляет, что после президентских выборов возобновятся переговоры в нормандском формате по вопросу ситуации по безопасности на Донбассе.
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