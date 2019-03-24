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Украина контролирует президента: Зеленский рассказал, как намерен возвращать оккупированные территории

Сегодня, 22:50

Кандидат убежден, что Минский формат переговоров необходимо расширять

Украина контролирует президента: Зеленский рассказал, как намерен возвращать оккупированные территории Политика Кандидат убежден, что Минский формат переговоров необходимо расширять

Один из лидеров политических прогнозов – кандидат Владимир Зеленский ответил на вопрос Арсения Яценюка в эксклюзивном интервью "Сегодня".

"Новый президент на следующий день после того, как он пройдет инаугурацию, будет получать поздравления или телефонные звонки от мировых лидеров, и в каждом таком телефонном звонке, президент не просто благодарит за поздравления, а ставит на повестку дня, то, что беспокоит Украину. А нас беспокоит главное – вернуть свои территории и избавиться от российских войск на территории Украины", – отметил Яценюк.

Политик поинтересовался, каким образом кандидат в президенты Зеленский будет проводить переговоры, каково его видение, как вернуть Украине захваченные Россией территории и на каких условиях.

"Все, что у нас есть на сегодня с вами ‑ это Минские договоренности. Да, и мы за них держимся, потому что больше ничего нет. Никакого меморандума другого у нас с вами нет. Но я считаю, и вся моя команда, все ребята, все эксперты считают, что нужно расширять этот Минский формат переговоров. Нужно туды привлечь представителей США и Великобритании. Я уверен, что мы должны вести переговоры и  с Российской Федерацией, но конечно же хочется, и это правильно, при свидетелях – представителями ЕС и США", – резюмировал кандидат.

Ранее социологи опубликовали рейтинги кандидатов в президенты по результатам опросов. Во второй тур выборов выходят шоумэн Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Третье место в списке лидеров занимает глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Тем временем участники президентской гонки продолжают общение с избирателями.

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Тег выборы, видео, яценюк, Донбасс, зеленский, территориальная целостность, минские переговоры, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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