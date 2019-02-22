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Зеленский и Порошенко выходят во второй тур: президент сокращает разрыв

Сегодня, 14:36

Социологи опубликовали новые рейтинги кандидатов в президенты по результатам опросов

Фото: Сегодня
Зеленский и Порошенко выходят во второй тур: президент сокращает разрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe7/d57/5c6fe7d57cb54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe7/d57/5c6fe7d57cb54.jpg Политика Социологи опубликовали новые рейтинги кандидатов в президенты по результатам опросов

Во второй тур выборов выходят шоумэн Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко. Третье место в списке лидеров занимает глава партии "Батькивщына" Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Среди тех, кто обязательно планирует прийти на выборы и проголосовать, Зеленского поддержали бы 19,9%, Порошенко — 17%, а Тимошенко — 13,3%. Юрия Бойко готовы поддержать 9,6%, Анатолия Гриценко — 5,5%, Олега Ляшко — 4,6%.

От тех, кто обязательно будет голосовать и уже определился со своим выбором, результат голосования выглядел бы так: Зеленский — 23,8%, Порошенко — 20,3%, Тимошенко — 15,9%, Бойко — 11,5%, Гриценко — 6,6%, Ляшко — 5,5%.

В ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом. Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко — 23,9%. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленского — 12,5%. В победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 5%.

Аналогичные тенденции в последнее время продемонстрировали опросы Центра Разумкова и КМИС.

Исследования "Социса" было проведено в период с 8 по 18 февраля 2019 года. Эксперты опросили 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования не превышает +/- 2,1%.

Как сообщалось ранее, с начала президентской избирательной кампании в Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня": "Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки".

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Тег опрос, Порошенко, зеленский, рейтинги, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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