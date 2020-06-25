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Украина на заседании ТКГ предложила новые точки для разведения сил на Донбассе

25 июня, 22:12

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Украинская сторона подчеркивает важность обеспечения устойчивого прекращения огня

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Во время дискуссии украинская сторона в ТКГ подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня.

Украинская сторона предложила провести дополнительное заседание безопасности группы для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ.

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В рамках гуманитарной группы обсуждались вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех".

Делегация Украины вновь подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области по гуманитарным соображениям, а также в очередной раз подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ со стороны временно оккупированных территорий при условии реального проведения работ.

Следующий раунд консультаций в рамках ТКГ запланирован на 8 июля.

Напомним, что ранее на Донбассе было замечено большое скопление техники боевиков.

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переговоры Донбасс Украина разведение сил ТКГ

Источник: Сегодня

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