Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного – МИД

Зеркаль отметила, что для Украины важно обеспечить представление своих интересов именно в международном арбитраже

Елена Зеркаль. Фото: скриншот.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом Зеркаль сообщила в эфире "Радио НВ".

"Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива. В общем они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе, поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже ", - отметила заместитель министра.

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Также она отметила важность Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже в последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Напомним, суд в Киеве разрешил задержать российских офицеров, причастных к захвату украинских моряков.

Также мы сообщали о решении Морского трибунала по делу о захвате украинских моряков в Керченском проливе.





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