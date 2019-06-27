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Украина напомнила новому генсеку Совета Европы: Россия должна выполнить требования СЕ

27 июня, 21:14

В Киеве считают, что СЕ может получить шанс восстановить пошатнувшийся авторитет

Мария Пейчинович-Бурич
Мария Пейчинович-Бурич. Фото: AFP

Украина будет пристально следить за действиями нового генсека Совета Европы, Марии Пейчинович-Бурич и анализировать, насколько они смогут создать предпосылки для восстановления доверия к организации, а значит – возвращенич ей ведущей роли в продвижении стандартов демократии, верховенства права и прав человека на континенте.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Киев ожидает конкретные шаги генсека для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе об освобождении незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращения системных преследований крымских татар и снятия запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированном полуострове, говорится в заявлении.

Украина призывает к конструктивному сотрудничеству и взаимодействию генсека с Комитетом министров Совета Европы и его председательством, которое осуществляет политическое руководство организацией.

"МИД Украины готов сотрудничать с новым генсекретарем в создании условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета. МИД будет тесно сотрудничать с последующим председательством Грузии в КМ СЕ для достижения этих целей", – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что представитель Хорватии возглавила Совет Европы . Полномочия действующего генсека СЕ Турбьерна Ягланда, который был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014-м, заканчиваются в октябре 2019 года.

Также сообщалось, что голосование за генсека Совета Европы прошло без участия украинской делегации, которая покинула заседание ПАСЕ после подтверждения полномочий делегации РФ.


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Тег Россия, Украина, агрессия России, ПАСЕ , Мария Пейчинович-Бурич

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