Украина не может постоянно ходить с протянутой рукой – французский эксперт

Франция, несмотря на поддержку Украины в "нормандском формате" и осуждение российской агрессии, выстраивает серьезное бизнес-сотрудничество с Москвой. Но и Киев должен чем-то заинтересовать Париж. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" ассистент директора Института политических исследований Парижа SciencesPo Флоран Парментье.

Пока Украина ожидает встреч в "нормандском формате" и надеется на помощь Запада, Россия и Франция выстраивают мощное сотрудничество на миллиарды долларов.

По мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать от президента Франции Эммануэля Макрона, который уже теряет свою поддержку, что она согласиться на долгосрочную конфронтацию с Москвой из-за деяний Путина в Украине (Донбасс, Крым), в Британии ("дело Скрипалей").

"Мы не боимся России, как вы могли подумать. Конечно, у нас есть бизнес-связи, но если мы будем враждовать с Россией, мы не уверены, что станем жить в более безопасной Европе. Многие обозреватели в Париже считают, что это может подтолкнуть Россию к еще большему сумасшествию, и это может быть более опасно для нас, чем сейчас", – сказал Парментье.

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Он считает, что Киев должен выстраивать свое мощное сотрудничество с Парижем, чтоб переориентировать Францию на Украину и отвлечь от России, а "не ходить с протянутой рукой" и жаловаться на российскую агрессию.

"Может, корень проблемы не в том, что у Франции есть бизнес-связи с Россией, а в том, что в Киеве не так много французских бизнесменов? Поэтому сейчас мы в первую очередь должны сфокусироваться именно на этом. Если бы я был на месте Украины, то предложил бы создать новую французско-украинскую инициативу, которая бы свела вместе политиков, бизнесменов и обычных людей (как "Трианонский диалог" между Россией и Францией). У Украины есть много чего предложить, особенно в цифровой индустрии. Позвольте сказать (и, вероятно, это легче сказать здесь в Париже): Украина не может постоянно ходить с протянутой рукой и говорить, что является жертвой агрессии. Я не отрицаю, что Россия – агрессор, а Украина – жертва российского военного вторжения. Но, повторюсь, у Украины так много есть того, что можно предложить", – пояснил эксперт.

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Напомним, недавно Макрон, говоря о новой архитектуре безопасности Европы, заявил о переосмыслении отношений с Россией. Более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, заявил президент Франции.