Украина не снимает вопрос миротворцев ООН на Донбассе – Кислица

Бюджет операции такого масштаба составит более одного млрд долларов в год

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Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица отметил, что Украина не снимает вопрос развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе с международной повестки дня, передает Укринформ.

"Что касается операции по поддержанию мира – а именно так называются операции ООН – мне кажется, что вам только показалось, что она отходит на задний план. Этот вопрос остается на повестке дня. Просто, насколько я понял из комментариев Вадима Пристайко, речь идет о том, что после его контактов в формате "Н4" ("нормандской четверки", – Ред.) у него есть надежда, что можно достичь прогресса в рамках "нормандии" и решить это (вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе – Ред.) без привлечения операции по поддержанию мира", – сказал Кислица.

Он добавил, что проведение подобных операций чрезвычайно сложное и требует не только решения политических вопросов и одобрения мандата миссии в Совете безопасности ООН, но и огромных средств.

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"Я вам со всей ответственностью говорю, что бюджет операции такого масштаба, которого требовала Украины, составит более 1 млрд долларов в год. Поэтому если у всех лидеров "нормандской четверки" будет политическое решение и готовность решать проблему без привлечения такого дорогого вида операции, как операция ООН по поддержанию мира, это будет лучше для всех", – отметил замминистра.

Относительно разного видения Украиной и Россией параметров возможной миротворческой миссии, Кислица акцентировал, что позиция Украины относительно основных элементов операции по поддержанию мира доведена до всех постоянных и непостоянных членов Совета безопасности ООН, потому что именно Совбез должен принимать мандат миссии.

Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко 18 сентября на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским Союзом заявил, что миротворческая миссия ООН может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений.

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