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  1. Новости политики

Украина обратилась к Западу из-за российских репрессий в Крыму и на Донбассе

17 мая, 12:43

Сергей Мартынец

Россия продолжает дело тоталитарного советского режима, но уже на оккупированных территориях Украины

В День памяти жертв политических репрессий Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество обратить внимание на преступления России против украинского народа на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что масштабы преступлений советской власти стали осознавать лишь спустя несколько десятилетий в уже независимой Украине после начала российской агрессии.

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"И речь, к сожалению, не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии. В Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами. Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса. Расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали здесь обычным явлением", – отмечают дипломаты.

МИД Украины призывает международное сообщество обратить особое внимание на массовые и системные репрессии России на оккупированных территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому явлению.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский почтил память жертв политических репрессий и считает, что нынешнее и следующие поколения не должны повторить преступлений советской власти.

Смотрите, как в прошлом году вспоминали жертв политических репрессий:

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Россия Крым Донбасс репрессии МИД Украины День памяти жертв политических репрессий

Источник: Сегодня

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