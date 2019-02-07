Украина обратится к НАТО по Плану действий для членства в Альянсе

В 2008 году Киеву уже отказывали в предоставлении ПДЧ, и теперь у Украины будет новая попытка

Фото: nato.int.

Украина обратится к НАТО по Плану действий для членства в Альянсе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c52/0f6/5c5c520f6a505.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c52/0f6/5c5c520f6a505.jpg 2019-02-07T17:44:00+02:00 Политика В 2008 году Киеву уже отказывали в предоставлении ПДЧ, и теперь у Украины будет новая попытка

Верховная Рада поддержала проект постановления № 10007 об обращении парламента к лидерам государств-членов НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи Альянса, национальных парламентов государств-членов о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО. За документ проголосовали 243 народных депутата.

Как говорится в объяснительной записке, предлагаемая законодательная инициатива имеет целью обращение к институтам НАТО для реализации целенаправленного курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в Альянсе.

Принятие закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора из-за расширения и углубления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора до получения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, приведет к гарантии суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, десять лет назад на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украину отказались присоединить к Плану действий по членству в НАТО. Во многом из-за России решение заблокировали Германия и Франция.

В свою очередь президент Петр Порошенко отмечал, что отказ Украине в ПДЧ в 2008 году дал карт-бланш России на войны в Европе. Глава государства назвал одну из главных ошибок Запада в отношении Украины.



Как мы сегодня сообщали, Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

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