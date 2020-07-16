"Украина одолела немало вызовов": Яценюк об исторической Декларации

Сегодня знаменательный день в истории нашей страны – 16 июля 1990 года начался отсчет суверенной Украины

Сегодня в Верховной Раде прошло торжественное заседание, посвященное 30-летию принятия Декларации о государственном суверенитете. По этому случаю премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что 16 июля 1990 года была заложена основа для восстановления независимости нашего государства.

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Об этом он написал в Facebook.

"30 лет назад, 16 июля 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете Украины. В тот день была заложена основа для восстановления независимости нашего государства. Прошли десятилетия, Украина одолела немало вызовов. Были крутые повороты, неожиданности и победы. Главное – мы никогда не сдавались. 30 лет назад Верховная Рада провозгласила суверенитет Украины. Приближался конец Советского Союза. Украинцы восстанавливали историческую справедливость. Через год (в 1991 году. – Ред.) Украина станет независимой. Начнется ее путь в свободный мир", – написал политик.

Яценюк отметил, что сегодня Москва снова посягает на украинскую независимость, но украинцы дают отпор российскому агрессору.

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"Мы обязательно победим. Потому что свобода – это наша правда", – добавил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в сегодняшнем торжественном заседании парламента приняли участие президенты Украины за годы независимости (кроме Януковича), депутаты первого созыва Верховной Рады. Перед присутствующими выступил действующий президент Владимир Зеленский.

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