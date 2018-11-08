Украина открыла почетное консульство в Венгрии

К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди

В венгерском городе Шиофок открыли Почетное консульство Украины. Его возглавил предприниматель и меценат Золтан Хорват, который помогал бойцам АТО.

Об этом в Фейсбуке сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Приятное и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня вместе с уполномоченным министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам связей с почетным консулом Дердем Шухой торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди", – написала посол.

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Она также отметила, что вручила новому почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

Ранее сообщалось, что Венгрия переименовали скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, вызвавшее жесткое сопротивление Украины.

Напомним, в Киеве были возмущены появлением в Венгрии министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, и расценили это как вмешательство во внутренние дела Украины.







