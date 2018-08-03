МИД: Украина может запретить въезд венгерскому министру из-за ситуации с Закарпатьем

Украина возмущена появлением в Венгрии министра ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, и расценивает это как вмешательство во внутренние дела Украины, в связи с чем чиновнику могут запретить въезд в нашу страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

На данный момент Киев ожидает официальных разъяснений от Будапешта, а силовики рассматривают возможность запрета въезда для венгерского министра.

"Министерство иностранных дел Украины беспокоят попытки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины, которые заложены в названии должности. Характер практической деятельности и наличие оснований для возможного запрета будут оценивать в т.ч. правоохранительные и специальные органы власти. Пока преждевременно говорить о запрете. Речь идет не столько о содержании полномочий (публично все, скорее всего, будет выглядеть прилично), сколько о названии должности и реальных намерениях", – отметил Боднар.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства. Также дипломаты заявили о вмешательстве Венгрии во внутренние дела Украины.

Кроме того, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился скандальным заявлением в адрес Украины, заявив, что не видит перспектив Киева по вступлению в НАТО и ЕС.

В свою очередь на заявление Орбана резко отреагировала Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации, а также указали на угрозу со стороны России, которая может быть в будущем против Венгрии.