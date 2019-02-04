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Украина озвучила позицию по временному президенту Венесуэлы

Сегодня, 15:13

В южноамериканской стране серьезный политический кризис, и его разрешение зависит от одного важного момента

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Украина озвучила позицию по временному президенту Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg Политика В южноамериканской стране серьезный политический кризис, и его разрешение зависит от одного важного момента

Официальный Киев призывает Венесуэлу провести демократические выборы и признает лидером демократической оппозиции временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

МИД Украины призывает предотвратить разрешение политического кризиса силовыми методами и рассчитывает на демократическое волеизъявление народа.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы – Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов. Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа", – сказала Зеленко.

Как сообщалось, уже десять стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

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Тег выборы, Венесуэла, мид, Зеленко, Гуайдо

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УНИАН

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