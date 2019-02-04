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Мадуро отказался объявлять новые выборы в Венесуэле

Сегодня, 04:07

Президент Венесуэлы заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает к его отставке

Фото: Getty Images
Мадуро отказался объявлять новые выборы в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/79d/015/5c579d015331f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/79d/015/5c579d015331f.jpg Другие страны Президент Венесуэлы заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает к его отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

Об этом он заявил в интервью испанскому телеканалу Sexta, пишет AFP.

Мадуро заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает к его отставке.

"Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в экстремальную ситуацию конфронтации", - сказал Мадуро.

Ранее в воскресенье Мадуро обратился к военнослужащим Венесуэлы, призвав их к "максимальной сплоченности" на следующий день после того, как генерал ВВС Венесуэлы публично стал на сторону Гуайдо.

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Оппозиция "хочет раздать страну по частям империи гринго и местным олигархиям", заявил Мадуро солдатам.

Десятки тысяч людей вышли в субботу на разные демонстрации: в поддержку Гуайдо, который объявил себя "исполняющим обязанности президента", и Мадуро, который был приведен к присяге 10 января на спорный второй шестилетний срок.

Во время протестов Гуайдо объявил об открытии центров сбора лекарств и продуктов питания, которых не хватает в Венесуэле, в соседней Колумбии и Бразилии.

Выступая на демонстрации в свою поддержку, Мадуро проигнорировал требования международного сообщества провести новые выборы президета и вместо этого призвал к досрочному проведению выборов в законодательные органы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого вслед за Россией поддержала Северная Корея, предположил, что в результате политического кризиса в Венесуэле может начаться гражданская война.

Также президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии российским СМИ заявил, что столкнулся с самым большим вызовом за все время своего правления, и сказал, что Трамп приказал соседней Колумбии убить его. 

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Тег выборы, Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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