Признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы: десять стран ЕС приняли решение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы
Страны ЕС продолжают делать заявления о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики. Свое слово уже сказали Франция и Германия.
"Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражения своего мнения (на выборах). Франция признает Гуайдо как фактического президента, чтобы он осуществил избирательный процесс. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"До вчерашнего дня не было объявлено о президентских выборах, поэтому сейчас Гуайдо является человеком, с которым мы будем об этом говорить и от которого мы ожидаем как можно скорее запуска предвыборного процесса", – сказала канцлер Германии Ангела Меркель.
Помимо Франции и Германии сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Латвия, Нидерланды, Польша и Швеция.
Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
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