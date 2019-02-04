Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы: десять стран ЕС приняли решение

Сегодня, 13:30

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы: десять стран ЕС приняли решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b4/533/5c48b4533b964.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b4/533/5c48b4533b964.jpg Евросоюз Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы

Страны ЕС продолжают делать заявления о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики. Свое слово уже сказали Франция и Германия.

"Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражения своего мнения (на выборах). Франция признает Гуайдо как фактического президента, чтобы он осуществил избирательный процесс. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"До вчерашнего дня не было объявлено о президентских выборах, поэтому сейчас Гуайдо является человеком, с которым мы будем об этом говорить и от которого мы ожидаем как можно скорее запуска предвыборного процесса", – сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Помимо Франции и Германии сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Латвия, Нидерланды, Польша и Швеция.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла, Евросоюз, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы: десять стран ЕС приняли решение". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 12:14

В ЕС ожидают, что Гуайдо объявит о проведении свободных выборов в стране

Швеция сделала заявление по ситуации в Венесуэле

Сегодня, 11:19

Стокгольм считает Гуайдо легитимным временным президентом республики

Мадуро отказался объявлять новые выборы в Венесуэле

Сегодня, 04:07

Президент Венесуэлы заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает к его отставке

Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу

Вчера, 23:17

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил такой сценарий

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

Вчера, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Нефть подорожала, а цены на бензин замедлили падение: чего ждать автовладельцам в феврале

2 февраля, 07:42

Бензин может подорожать в конце февраля

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях