Признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы: десять стран ЕС приняли решение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Признание Гуайдо временным президентом Венесуэлы: десять стран ЕС приняли решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8b4/533/5c48b4533b964.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8b4/533/5c48b4533b964.jpg 2019-02-04T13:30:00+02:00 Евросоюз Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы

Страны ЕС продолжают делать заявления о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики. Свое слово уже сказали Франция и Германия.

"Венесуэльцы имеют право на свободное и демократическое выражения своего мнения (на выборах). Франция признает Гуайдо как фактического президента, чтобы он осуществил избирательный процесс. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно ЕС, в этот переходный период", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"До вчерашнего дня не было объявлено о президентских выборах, поэтому сейчас Гуайдо является человеком, с которым мы будем об этом говорить и от которого мы ожидаем как можно скорее запуска предвыборного процесса", – сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Помимо Франции и Германии сегодня о признании Гуайдо временным президентом заявили: Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Латвия, Нидерланды, Польша и Швеция.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

В знак поддержки революционеров США передали ему частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

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