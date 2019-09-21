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Украина передала Турции 23 человека, которые подозреваются в терроризме

21 сентября, 22:25

По всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола

Князев отстранил от должности главу Нацполиции Винницкой области

Князев отстранил от должности главу Нацполиции Винницкой области / Фото: Сегодня

Украинские правоохранители передали своим турецким коллегам 23 человека, которые подозреваются в терроризме, в Украину было передано двое, сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 – мошенничестве и 36 в контрабанде", – цитирует Князева пресс-служба Нацполиции Украины.

Также руководитель Нацполиции подчеркнул, что по всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола.

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"Турция передала нам двух граждан", – добавил Князев.

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Ранее сообщалось, что спецслужбы Турции с 2016 года похитили не менее 31 человека в Казахстане, Молдове, Украине и других странах. Похищенных людей подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом. О похищениях сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции, имеющий связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Напомним, ранее турецкий суд оставил под арестом сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, который обвиняется в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО) и шпионаже.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения.

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Источник: Сегодня

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