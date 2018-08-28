Украина передала Турции список политзаключенных − Джемилев

Теперь на запрос ведомства его готовят на английском языке

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что украинская сторона передала Турции список, содержащий фамилии более 60 политзаключенных, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Об этом он заявил в понедельник, 27 августа, Громадському радио.

"Очевидно, по поручению Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) турецкое посольство в Киеве попросило (список). Мы неделю назад передали. Попросили на английском. Завтра утром передадим английский текст", − рассказал Джемилев.

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Ранее сообщалось, что во время встречи в июле Эрдоган попросил лидера крымских татар предоставить ему список украинцев-политзаключенных, которых удерживает Россия.

Ранее Джемилев заявил, что Путин не собирается спасать Крым от засухи.

Также Джемилев заявлял, что Москва тайно переселила в аннексированный Крым, где постоянно происходят притеснения крымских татар, почти миллион россиян.