Украина передала Турции список политзаключенных − Джемилев

Сегодня, 01:24

Теперь на запрос ведомства его готовят на английском языке

Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org
Мустафа Джемилев. Фото: avdet.org

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что украинская сторона передала Турции список, содержащий фамилии более 60 политзаключенных, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. Об этом он заявил в понедельник, 27 августа, Громадському радио.

"Очевидно, по поручению Эрдогана (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – ред.) турецкое посольство в Киеве попросило (список). Мы неделю назад передали. Попросили на английском. Завтра утром передадим английский текст", − рассказал Джемилев.

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Ранее сообщалось, что во время встречи в июле Эрдоган попросил лидера крымских татар предоставить ему список украинцев-политзаключенных, которых удерживает Россия.

Ранее Джемилев заявил, что Путин не собирается спасать Крым от засухи.

Также Джемилев заявлял, что Москва тайно переселила в аннексированный Крым, где постоянно происходят притеснения крымских татар, почти миллион россиян.
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