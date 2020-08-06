Украина требует у Беларуси экстрадиции арестованных "вагнеровцев"

Министр иностранных дел подтвердил, что Киев просит Минск выдать боевиков

Украинские власти обратились к Беларуси с официальным запросом об экстрадиции боевиков российской частной военной компании "Вагнер", которых на прошлой неделе задержали в пригороде Минска.

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Об этом 6 августа сообщил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наши правоохранительные органы уже вступили в переговоры с белорусскими коллегами насчет их дальнейшей судьбы. Мы сделали запрос об их выдаче Украине", – сообщил глава МИД, отметив, что ответа пока не было.

Кулеба напомнил, что Беларусь сразу же предоставила Украине полный список задержанных "вагнеровцев".

"Вчера состоялся телефонный разговор президентов Украины и Беларуси, и это было одним из центральных вопросов их переговоров", – также добавил министр.

Глава МИД выразил удовлетворение уровнем содействия Минска.

Стоит отметить, что Украина требует выдачи только тех российских наемников, которые участвовали в военных действиях на Донбассе или причастны к незаконной российской аннексии Крыма. Это предсказуемо взволновало Кремль, который изначально вообще отрицал причастность РФ к задержанию под Минском.

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Напомним, что всего в Беларуси были задержаны 33 наемника. А 4 августа президент страны Александр Лукашенко сообщил еще об одном отряде боевиков на юге Беларуси.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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