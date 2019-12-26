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Украина подписала контракт на вторую партию Javelin

26 декабря, 17:37

Министерство обороны также заказывает аналогичные ракетные комплексы украинского производителя

Фото: пресс-служба Вооруженных сил США

Фото: пресс-служба Вооруженных сил США

Украина ожидает поставок второй партии американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом на брифинге по Государственному оборонному заказу и оборонным закупкам для нужд украинской армии 26 декабря заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

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"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США", – цитируют замглавы ведомства в пресс-службе министерства.

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Петренко добавил, что оборонное ведомство также заказывает аналогичные ракетные комплексы украинского производителя.

В посольстве Украины в США это назвали "первым масштабным контрактом прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Украиной и США".

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Фото: коллаж "Сегодня"

По словам дипломатов, Украина заключила контракт на приобретение партии ПТРК Javelin с США благодаря закупкам, осуществленным непосредственно Министерством обороны Украины по программе Пентагона "Международные военные продажи" (Foreign Military Sales).

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

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Источник: Сегодня

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