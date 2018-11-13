Украина, Польша и Литва призвали ЕС и G7 к санкциям против портов России

Сегодня, 16:30

Межпарламентская ассамблея призвала страны ЕС рассмотреть возможность усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации на востоке Украины

Против РФ могут ввести новые санкции. Фото из открытых источников
Против РФ могут ввести новые санкции. Фото из открытых источников

Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы призвала страны Европейского Союза и "Большой семерки" (G7) ввести санкции против российских морских портов на Азовском море в ответ на незаконное сотрудничество с морскими портами на территории Крыма.

"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши... призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены "Большой семерки" ввести санкции против российских морских портов в Азовском море за их незаконное взаимодействие с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинской властью", - говорится в резолюции, принятой на заседании межпарламентской ассамблеи во вторник в Вильнюсе.

Кроме того, Межпарламентская ассамблея трех стран призвала страны ЕС пролонгировать санкции против Российской Федерации, пока Москва полностью не выполнит Минские договоренности и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Также, согласно резолюции, парламентская ассамблея призвала страны ЕС рассмотреть возможность усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации на востоке Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как накаляется ситуация в Азовском море. Россия не пропускает суда через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя. На сегодняшний день задержаны уже более 150 судов. Официальная причина – досмотр по договору между Россией и Украиной от 2003 года.

На деле же, по словам украинских властей и экспертов, самая настоящая блокада Азовского моря. Американские эксперты предупреждают, что это может быть первым шагом к аннексии Азовского моря Россией.

По информации сайта "Сегодня", концепции возможного ответа на "азовский кризис" уже есть. Но когда они будут рассмотрены и приняты – пока неизвестно.
Литва, Польша, Украина, санкции, большая семерка

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Источник:

Интерфакс

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