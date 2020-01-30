Украина в ОБСЕ обвинила Россию в использовании запрещенных мин: подробности

От российских мин страдают не только солдаты, но и мирные жители

Мины ПМН-2. Фото: Facebook/ООС

Россия использует на Донбассе запрещенные противопехотные мины, от которых страдают не только военные, но и мирные жители, в том числе дети.

Об этом рассказал на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает "Укринформ".

Представитель Украины в ОБСЕ призвал Россию не только прекратить поставки и использование запрещенных мин, но и убрать уже установленные.

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"Мы выражаем наше решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин. Эти орудия войны не избирательного действия убивают и ранят преимущественно невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого. Невинные гражданские лица не должны быть заложниками такой безответственной и безжалостной политики России. Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями", – заявил Лоссовский.

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Дипломат также показал представителям иностранных делегаций мины, которые поддерживаемые Россией боевики используют на Донбассе. В частности, была продемонстрирована противопехотная мина направленного действия МОН-50, которая была обнаружена 21 марта 2016 года в районе Попасной в Луганской области. Как свидетельствует маркировка, мина была произведена в 2003 году на заводе "Полимер" в г. Чапаевск Самарской области РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны полковник Максим Комиссаров заявлял, что Россия поставляет на Донбасс запрещенные мины. Военные рассказали о любопытных находках на востоке Украины, которые подтверждают поддержку боевиков Москвой.

В свою очередь в Министерстве по вопросам оккупированных территорий называли количество жителей Донбасса, погибших из-за мин. Кроме того, министр отмечал, что на востоке Украины заминированными остаются тысячи квадратных километров.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

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