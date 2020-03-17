Украина предложила России изолироваться из-за симптомов лжи по Крыму

В связи с годовщиной т.н. "референдума" в Крыму о "присоединении" украинского полуострова к России российское представительство в ООН попыталось оправдать это якобы желанием самих крымчан. На это представительство Украины в ООН тонко "потролило" россиян.

В России заявили, что 16 марта 2014 года на "псевдореферендуме" крымчане приняли решение, которое якобы "полностью соответствовало" международному законодательству.

Представители Украины при ООН дали ответ в Twitter: "Постоянному представительству России при ООН – не относитесь скептически к гигиене в информационном пространстве. Это может быть опасным. Существует два простых правила, которые следует соблюдать. Правило первое – оставайтесь в изоляции, если у вас проявляются симптомы лжи. Правило второе – обратитесь к врачу, если ложь прогрессирует".

Реклама

Накануне МИД Украины выступил с заявлением по "референдуму" в Крыму 2014 года. Дипломаты напомнили международному сообществу, что мир и стабильность в Европе невозможны без деоккупации украинского полуострова и призвали надавить на Россию.

Сайт "Сегодня" пообщался с человеком, который стал свидетелем тех событий, а потом пережил российский плен за то, что вывесил флаг Украины на балконе своего дома. Активист и бывший политзаключенный рассказал, как проходило голосование за незаконное "присоединение" полуострова к России, как к этому отнеслись сами крымчане. Читайте интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама