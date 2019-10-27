Украина ставит новую задачу по членству в НАТО: озвучен план действий

Киев с 2008 года добивается от альянса Плана действий, но до сих пор не получил

/ Фото: Офис Президента Украины

Украина уже должна настаивать на сразу предоставлении ей Плана действий по членству в НАТО, а не подавать заявку. Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Он напомнил о декларации Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, в которой говорится следующее: "Сегодня мы согласовали, что эти страны (Украине и Грузия) станут членами НАТО ... ПДЧ является следующим шагом Украины и Грузии на их прямом пути к членству…".

В то же время замминистра считает, что нужно менять план по членству Украины в альянсе.

Реклама

"Надо четко понимать, что Украина за это время пошла значительно дальше. Сегодня нам надо не подавать заявку на ПДЧ, а уже добиваться от союзников нам предоставления. Над этим и работаем. Предлагаю всем неравнодушным приобщаться и концентрировать усилия именно в таком контексте", – написал Божок.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загорднюк и Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет опять просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

Кроме того, Загороднюк рассказал, что Украина и НАТО договорились о перезапуске отношений. По его словам, теперь все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

План действий по членству в НАТО (Membership Action Plan) — программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО, по всем основным направлениям (политическому, экономическому, военному, правовому и т. д.)

Напомним, 11 лет назад на печально известном Бухарестском саммите в 2008 году Украину отказались присоединить к Плану действий по членству в НАТО. Во многом из-за России решение заблокировали Германия и Франция. Тогда в столице Румынии состоялся ужин глав государств стран-членов НАТО. Он прошел после переговоров президента США Джорджа Буша, настаивавшего на принятии Украины в План действий по членству в НАТО, и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Ужин глав государств должен был стать решающей встречей. Однако президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Бушу, сказал, что "Украина – это даже не государство". Официальная же версия отказа звучала как "вступление Украины в НАТО не поддерживает народ". Действительно, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с КМИС, лишь 15% украинцев в 2005 году высказывались за интеграцию в ряды альянса, 45% были против. Кардинально не изменилось отношение к НАТО и в 2008 году: лишь 17,5% украинцев поддерживали идею вступления в НАТО, против были 55,5% опрошенных. Как стало известно после окончания мероприятия, вопрос о предоставлении нашей стране ПДЧ решили с формулировкой "допуск без присоединения". Это означает, что Украина может принимать участие во всех мероприятиях НАТО без права консенсуса. То есть наша страна имеет право участвовать в операциях альянса, но не может влиять на его решения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама