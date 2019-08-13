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Украина упрощает выдачу гражданства иностранцам: подробности

Сегодня, 13:34

Президент Зеленский распорядился сделать проще процедуру предоставления украинского гражданства некоторым группам лиц

/ Фото: AFP

Кабинет министров Украины должен разработать закон, упрощающий предоставление украинского гражданства иностранцам, которые сражались на стороне ВСУ на Донбассе.

Соответствующее поручение отмечено в подписанном 13 августа 2019 года указе президента Владимира Зеленского №594/2019.

Новая инициатива должна упростить приобретение украинского гражданства гражданами РФ, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые:

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  • законно проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;
  • принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения непосредственно в районах АТО;
  • выполняли боевые или служебные задачи операции;
  • участвовали в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, президент поручил Кабмину за три месяца разработать законопроект о порядке предоставления убежища, а также оптимизировать процесс рассмотрения соответствующих заявлений от российских граждан и принятии решений по ним.

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Фото: president.gov.ua

Также правительство должно при помощи СБУ проверить соблюдение рядом ведомств (миграционной службой, МИД, диппредставительствами и консульскими учреждениями Украины) требований законодательства при предоставлении украинского гражданства иностранцам.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада уже поддержала законопроект, упрощающий получение гражданства Украины добровольцами из других стран, которые участвуют в войне на Донбассе на стороне ВСУ.

В то же время, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что жители Донбасса, которые получат паспорта России, могут быть лишены гражданства Украины.

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Источник: Сегодня

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