Украина ужесточила контроль над въездом россиян: Порошенко ввел в действие решение СНБО

Также будет усилена ответственность за нарушение иностранцами правил пребывания в Украине

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Глава государства подписал соответствующий указ, передает пресс-служба главы государства.

Речь идет о законопроекте, который вносит изменения в закон "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений.

Кабмину поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда законопроектов. В частности, подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" по внедрению в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки.

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Также Кабмин должен подготовить изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях для усиления ответственности в случае нарушения порядка трудоустройства, принятия на учебу, предоставления жилья, регистрации иностранцев и лиц без гражданства и оформления для них документов, содействие в предоставлении других услуг, а также за нарушение правил пребывания в Украине.

Правительство обязано будет в месячный срок обеспечить функционирование на границе четырехуровневой системы контроля над въездом и пребыванием в Украине иностранцев.

СНБО также поручил правительству утвердить план мероприятий на 2018-2021 годы по реализации Стратегии государственной миграционной политики Украины на период до 2025 года, предусмотрев введение в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину.

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Также, согласно решению СНБО, должен быть подготовлен и утвержден в двухмесячный срок порядок регистрации иностранцев, лиц без гражданства и их паспортных документов в пунктах пропуска через границу Украины, а также внесение сведений о иностранцах их паспортных данных в соответствующий реестр; порядок биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства; порядок заполнения и использования иммиграционной карточки.

Напомним, Кабмин поручил МИД и СБУ внести Россию в перечень стран миграционного риска.

Также ранее сообщалось, сколько россиян пустили в Украину за первые сутки после начала действия биометрического контроля с 1 января.