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Украина в НАТО: Порошенко призвал страны альянса начать рассмотрение плана

12 октября, 16:20

Уже сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса, подчеркнул Порошенко

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Петр Порошенко поблагодарил за надежную поддержку Украины со стороны союзников Североатлантического альянса в вопросе противодействия продолжающейся агрессии Кремля против нашего государства.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил приоритетные семь шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины в Донбассе.

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"Формула Штайнмайера", в ее согласованном виде, является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть выведение российских военных, техники и оружия, разоружение незаконных военизированных формирований, переход украинского-российского участка границы под контроль Украины", – говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркнуто, что уже сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

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Порошенко призвал к началу предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне, который состоится в декабре 2019 года.

Председатель "Европейской Солидарности" отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

Члены комитетов отметили значительный вклад пятого президента Петра Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским Союзом и НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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НАТО Украина Петр Порошенко формула Штайнмайера

Источник: Сегодня

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