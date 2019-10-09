Избежать российской ловушки на Донбассе: Порошенко предложил варианты

Уход на мифические, несуществующие позиции 2016 года, Украина теряет около 30 населенных пунктов и ключевых высот, отметил Петр Порошенко.

"Неделю назад Украина согласилась на так называемую формулу Штайнмайера, а россияне требуют закрепить эту формулу в украинском законодательстве. Вместо комплексной дорожной карты, – согласие на которое мы совместно с немецкими и французскими партнерами почти выжали из России несколько лет назад, – страна -оказалась перед перевернутой логикой Минских договоренностей – Российской логикой", – такое заявление сделал глава партии Европейская солидарность, пятый президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, особую тревогу вызывает обсуждаемое разведения войск.

"С уходом на мифические, несуществующие позиции 2016 мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд абсолютно принципиальных ключевых высот. Там каждый метр полит кровью украинских героев. И теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в зиму в чистое поле. Проукраински настроенные местные жители – тоже в шоке. Они боятся расправы", – отметил Петр Порошенко.

Реклама

По его словам, простых решений нету и что если просто прекратить стрелять, – то мир не настанет.

"Завершить все быстро – невозможно. Я сам когда-то должен был это признать", – отметил Порошенко.

Он предложил сейчас семь шагов, которые стоит сейчас сделать, для того чтобы избежать российской ловушки.

Первый. Настаивать на принципах "сначала – безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность к выборам".

Второй. Пресловутая "формула Штайнмайера", раз уж на нее согласилась власть, должна рассматриваться исключительно как составляющая "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Включая выведение российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных вооруженных формирований, переходом украинского-российского участка границы под наш контроль.

Третий. Отвод – только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня. Линия разграничения зафиксирована в Минске 19 сентября 2014. Россия и боевики должны вернуть нам сейчас две с половиной тысячи километров.

Четвертый. Мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей оккупированной территории и установить постоянный контроль над неконтролируемой участком российско-украинской границы.

Пятый. Следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Шестой. Настаивать на развертывании многонациональных миротворческих сил на всей территории оккупированного Донбасса, на основании решения Совета Безопасности ООН.

Седьмой. На территории ОРДЛО должно быть восстановлено налогообложение в рамках правового поля Украины, а также финансовая и банковская системы, возвращена украинская собственность, как и записано все четко в Минских договоренностях.

"Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона", – подытожил Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама